చైనాను వణికిస్తున్న కరోనా: షాంఘైలో లాక్ డౌన్; కరోనా పరీక్షలకు మాత్రమే బయటకు అనుమతి

చైనాలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా చైనాలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అనేక నగరాలు ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. స్థానిక రోజువారీ కోవిడ్ -19 ఇన్‌ఫెక్షన్లు మంగళవారం రికార్డు స్థాయిలో 4,477కి పెరగడంతో షాంఘై నగరం యొక్క తూర్పు భాగంలో నివసించే ప్రజలకు లాక్‌డౌన్ పరిమితులను విధించింది. ప్రతి ఒక్కరూ బయటికి రాకుండా నిరోధించిన అధికారులు కేవలం కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి మాత్రమే బయటికి రావాల్సిందిగా సూచిస్తున్నాయి

English summary

Corona boom continues in China. Locked down in Shanghai with increasing cases. Only corona tests are allowed for people to go out.