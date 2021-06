covid vaccine: సెక్స్ సామర్థ్యం కోల్పోతారా? వీర్య కణాలు తగ్గుతాయా? -అధ్యయనంలో ఏం తేలిందంటే

International

oi-Madhu Kota

కరోనా మహమ్మారి విలయాన్ని అడ్డుకునే ఏకైక వజ్రాయుధం వ్యాక్సినే అని మెజార్టీ సైంటిస్టులు చెబుతున్నా, దాదాపు అన్ని దేశాలూ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను ముమ్మరం చేసినా, ఇప్పటికీ టీకాలపై నెలకొన్న సందేహాలు తీరడంలేదు. కొవిడ్ వల్ల పురుషుల్లో సెక్స్ సామర్థ్యం క్రమంగా తగ్గిపోయి వంధత్వానికి దారి తీస్తుందని, సంతానోత్పత్తిలో కీలక పాత్ర పోషించే వీర్య కణాల సంఖ్య తగ్గుతుందనే అనుమానాల నేపథ్యంలో వ్యాక్సిన్లపైనా వింత భయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే, ఎన్నో ప్రశ్నలకు తాజా అధ్యయనంలో సమాధానాలు లభించాయి.

English summary

As contrary to the unsubstantiated claims circulating on social media, scientists at the University of Miami have found that the COVID-19 vaccine does not harm male fertility, or reduce the sperm count in healthy young males. According to a study published June 17, in the scientific journal JAMA, the researchers accumulated samples from men aged 18 to 50 in an in-vitro fertilization center between February and March post-vaccination in Israel. They analyzed data of the 43 vaccinated male patients and compared it with the data prior to when these males were jabbed with two mRNA vaccines, BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) and mRNA-1273 (Moderna). It was found that the men reported no underlying fertility issues.