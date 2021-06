40 లక్షలమందిని మింగేసిన కరోనా: వైరస్ మరణాల్లో టాప్-5 కంట్రీస్ ఇవే

International

వాషింగ్టన్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ మరణ మృదంగాన్ని మోగిస్తోంది. కరోనా మరణాల సంఖ్య ఇదివరకట్లా దూకుడుగా కొనసాగనప్పటికీ.. పూర్తి స్థాయిలో బ్రేకులు పడట్లేదు. మరణాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా బారిన పడి కన్నుమూసిన వారి సంఖ్య నాలుగు మిలియన్లను దాటింది. అనేక దేశాల్లో పాజిటివ్ కేసులు.. దానికి అనుగుణంగా మరణాలు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించడంలో, మరణాలకు అడ్డుకట్ట వేయడంలో విజయవంతమైన అగ్రదేశాలు ఇప్పుడిప్పుడే కుదురుకుంటోన్నాయి. అయినప్పటికీ- మరణాలకు అడ్డుకట్ట వేయలేకపోతోన్నాయి.

Covid19 related deaths surpassed a grim milestone of 4 million worldwide on Thursday, US, Brazil and India stand in top 3 places. As many countries struggle to procure vaccines to their populations.