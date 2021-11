International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: తెలుగు మూలాలు ఉన్న వ్యోమగామి రాజా చారి అంతరిక్ష యాత్ర మొదలైంది. అంతరిక్ష పరిశోధన కేంద్రానికి స్పేస్ ఎక్స్ పంపించిన నాలుగురు వ్యోమగాములు ఉన్న ఈ మిషన్‌కు ఆయనే కమాండర్. ఇదివరకు- చంద్రుడిపైకి పంపించడానికి అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా చేపట్టనున్న మిషన్ మూన్ ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా రాజా చారి ఎంపిక అయ్యారు. 2024లో మిషన్ మూన్ ప్రాజెక్ట్‌ను తలపెట్టింది నాసా. అంతకంటే- ముందే రాజాచారి అంతరిక్ష యాత్ర ఆరంభమైంది.

English summary

SpaceX has sent four astronauts to the International Space Station. 44-year-old Indian American Raja Chari has been made mission commander. He is a trained pilot of a US Air Force fighter jet.