Donald Trump: ఫేస్ బుక్ షాక్, సార్..... మీరు చూసుకోవచ్చు, చెయ్యకూడదు, రెండేళ్లు బ్లాక్ లిస్టులో !

న్యూయార్క్/వాషింగ్టన్: అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కు ఫేస్ బుక్ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. గతంలో అమెరికా అధ్యక్షుడి హోదాలో ప్రపంచ దేశాల మీద పెత్తనం చెలాయించిన డోనాల్డ్ ట్రంప్ రాబోయే రెండేళ్ల పాటు ఫేస్ బుక్ లో ఆయన మనోభావాలు పంచుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. మీరు ఫేస్ బుక్ కు చేసిన సేవలు ఇక చాలు, రెండు సంవత్సరాల పాటు మీ సేవలు మాకు అవసరం లేదు అంటూ ఫేస్ బుక్ యాజమాన్యం అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సూచించింది. అమెరికా క్యాపిటల్ కట్టడం మీద జనవరి 6వ తేదీ దాడులు జరగకముందు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఫేస్ బుక్ లో పోస్టు చెయ్యడం, ఆ పోస్టులు అల్లర్లు వ్యాపించడానికి కారణం అయ్యిందని ఫేస్ బుక్ యాజమాన్యం అప్పట్లోనే ఆరోపించింది. ఇక ముందు ట్రంప్ ఫేస్ బుక్ చూసుకోవచ్చు, ఆయన పోస్టులు చెయ్యడానికి అవకాశం లేదని ఫేస్ బుక్ యాజమాన్యం తేల్చి చెప్పింది.

English summary

Donald Trump: Facebook on Friday suspended former US President Donald Trump from its platform until at least January 2023 in a decision that has been watched closely for signals on how the company will treat rule-breaking world leaders in the future.