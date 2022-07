Escape: ఎయిర్ పోర్టులో శ్రీలంక మాజీ మంత్రికి సినిమా, భార్యతో మిలటరి స్థావరంలో, దుబాయ్ జంప్ కు స్కెచ్!

International

oi-Mallikarjuna

కొలంబో/శ్రీలంక: అర్థిక సంక్షోభం కారణంగా పీకలలోతుల్లో కూరుకుపోయిన శ్రీలంక ప్రజలు ఇంతకాలం అక్కడ అధికారంలో ఉన్న రాజపక్సే బ్రదర్స్ మీద రగిలిపోతున్నారు. రాజపక్సే నలుగురు సోదరుల కారణంగా శ్రీలంక దేశం సర్వనాశనం అయ్యిందని అక్కడి ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే శ్రీలంక అధ్యక్షుడు గొటాబాయ రాజపక్సే దేశం వదిలిపారిపోయాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

శ్రీలంక మాజీ ఆర్థిక మంత్రి, రాజపక్సే సోదరుల్లో ఒకరైన బాసిల్ రాజపక్సే ఆయన భార్యతో కలిసి దుబాయ్ వెళ్లడానికి ప్రయత్నించడంతో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ప్రజలు, ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు అడ్డుకున్నారని వెలుగు చూసింది. అర్దరాత్రి భార్యతో కలిసి దుబాయ్ వెళ్లడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేసిన శ్రీలంక మాజీ మంత్రి బాసిల్ రాజపక్సే చివరికి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలోని మిలటరి స్థావరానికి వెళ్లి అక్కడ తలదాచుకున్నారని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Escape: Basil Rajapaksa, Sri Lanka's former finance minister, tried to flee to Dubai amid the wave of protests in the country but had to stay back after people at the airport identified him and immigration officers refused to clear his journey.