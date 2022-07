Escape: అధికారుల కాళ్లు, చేతులు పట్టుకున్న అధ్యక్షుడు, భార్యతో సింగపూర్ జంప్ జిలాని, ఎంత కష్టం వచ్చింది!

International

oi-Mallikarjuna

కొలంబో/సింగపూర్: శ్రీలంక అధ్యక్షుడు గొటబయ రాజపక్సే ముందుగా వేసుకున్న స్కెచ్ ప్రకారం కాకుండా ప్రత్యేక విమానంలో సింగపూర్ చెక్కేశారు. ఒక దేశానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న గొటబయ రాజపక్సే సామాన్య ప్రజల దెబ్బతో దొంగచాటుగా శ్రీలంక నుంచి మాల్దీవులు, మాల్దీవుల నుంచి సింగపూర్ కు ఆయన భార్యతో కలిసి పారిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైయ్యింది.

నేనేరాజు, నేనే మంత్రి అంటూ ఇంతకాలం రెచ్చిపోయిన రాజపక్సే బ్రదర్స్ కు ఇప్పుడు కనపడితే సామాన్య ప్రజలు కొట్టిచంపేసే పరిస్థితి ఎదురైయ్యిందని వెలుగు చూసింది. మాల్దీవుల ప్రభుత్వ అధికారులు కాళ్లు, చేతులు పట్టుకున్న గొటబాయ రాజపక్సే ప్రత్యేక విమానం తెప్పించుకుని రహస్యంగా సింగపూర్ వెళ్లిపోయారని అంతర్జాతీయ మీడియా కొడైకూస్తోంది.

English summary

Escape: Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa was on his way to Singapore on Thursday from the Maldives, where he fled to yesterday to escape a massive protest as the country struggled with an economic crisis, as per reports.