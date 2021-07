germany floods: నిద్రలోనే జలసమాధి -యూరప్‌ జలవిలయంలో150 మంది మృతి, 1500 మంది గల్లంతు

International

oi-Madhu Kota

అదో వికలాంగుల వసతి గృహం.. నాలుగైదు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తుండటంతో అంతా భయంభయంగానే నిద్రపోయారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో అందరూ గాఢ నిద్రలో ఉండగా ప్రళయం వారిని ముంచేసింది. ఎటూ పరుగెత్తలేని స్థితిలో మొత్తం 12మంది జల సమాధి అయ్యారు. ఇలాంటి ఘటనలే పదుల సంఖ్యలో జరిగాయి. వరద విలయానికి వేలాది మంది గల్లంతుకాగా, వందల సంఖ్యలో ఇళ్లు ధ్వంసం అయ్యాయి.

యుగాంతానికి సంబంధించి హాలీవుడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాల తరహా దృశ్యాలు ఇప్పుడు నిజంగానే పశ్చిమ యూరప్ దేశాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. జర్మనీ సహా బెల్జియం, నెదర్లాండ్ దేశాల్లో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో జల ప్రళయం కొనసాగుతున్నది. జర్మనీలో అసాదారణ బీభత్సం సృష్టించిన వరదలు, బెల్జియంలోనూ భయానకంగా సాగుతున్నాయి.

English summary

At least 150 people have died in devastating floods across parts of western Germany and Belgium, officials say, as rescue operations continue. Most of these deaths happened in Germany, where hundreds of people are still missing. In Belgium, at least 27 people have died due to the flooding. The country is due to hold a national day of mourning on Tuesday. By Saturday, waters were receding across much of the affected regions, but officials feared that more bodies might be found in cars and trucks that were swept away.