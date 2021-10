చైనాలో మరోసారి కరోనా కలవరం - పెరుగుతున్న కేసులు : థర్డ్ వేవ్ సంకేతాలా - విమానాలు..స్కూళ్లు బంద్..!!

International

oi-Sai Chaitanya

కరోనా పుట్టినిల్లు చైనాలో మరోసారి కలవరం మొదలైంది. చైనాలో మొదలైన కరోనా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకు విస్తరించింది. లక్షలాది మందిని బలి తీసుకుంది. ఇతర దేశాల్లో ఆందోళన కర పరిస్థితికి చేరే సమయానికి చైనాలో తగ్గుముఖం పట్టింది. అయితే, ఇప్పుడు చైనాలో మరోసారి కరోనా కేసుల కలరవం ఆ దేశానికే కాదు..ప్రపంచ దేశాలకు అలర్ట్ గా మారుతోంది. తాజాగా చైనాలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటంతో కట్టడి చర్యల్లో భాగంగా అక్కడి ప్రభుత్వం అనేక నిర్ణయాలను ప్రకటించింది.

English summary

China cancelled hundreds of flights, closed schools and ramped up mass testing on Thursday to try and stamp out a new Covid-19 outbreak linked to a group of tourists.