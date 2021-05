International

మాలె: మాల్దీవుల్లో భారీ బాంబు పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు ఘటనలో మాల్దీవుల మాజీ అధ్యక్షుడు, ప్రస్తుత పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ నషీద్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీంతో ఆయనను హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ మేరకు అధికారులు వివరాలను వెల్లడించారు.

మాల్దీవుల రాజధాని మాలో మొహమ్మద్ నషీద్(53) తన కారు ఎక్కుతుండగా ఈ పేలుడు ఘటన సంభవించిందని మాల్దీవియన్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ(ఎండీపీ)కి చెందిన ఓ నేత వెల్లడించారు. కారుకు సమీపంలో పార్క్ చేసిన ఓ మోటారుసైకిల్‌లో తీవ్రమైన పదార్థాలను అమర్చిపేల్చివేసినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ప్రమాద ఘటనలో నషీద్ తోపాటు పలువురికి గాయాలైటన్లు సమాచారం. అయితే, నషీద్‌కు గాయాలైనట్లు అధికారిక సమాచారం లేదు. గాయపడిన ఆయన బాడీగర్డ్స్ ను కూడా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పేలుడు శబ్ధం మాలే నగర వ్యాప్తంగా వినిపించిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

ఏప్రిల్ 2019లో తన పార్టీ భారీ విజయం సాధించడంతో మొహమ్మద్ నషీద్ పార్లమెంటు స్పీకర్ అయ్యారు. దేశంలో రెండో పవర్‌ఫుల్ పదవి ఇదే కావడం గమనార్హం. 2008లో నషీద్ తొలిసారి మాల్దీవుల అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టారు. 2012లో జరిగిన తిరుగుబాటులో అతను పదవిని కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాత ఆయనపై క్రిమినల్ అభియోగాలు నమోదు కావడంతో 2018లో పోటీ చేయలేదు.

Deeply concerned at the attack on Speaker Mohamed Nasheed. Wish him a speedy recovery. Know that he will never be intimidated: EAM Dr S Jaishankar



