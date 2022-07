ఈడు మామూలోడు కాదెహె: గూగుల్ కోఫౌండర్ భార్యతో ఎలాన్ మస్క్ ఇల్లీగల్ ఎఫైర్: విడాకుల దాకా

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: ప్రైవేట్ అంతరిక్ష పరిశోధన కేంద్రం స్పేస్ఎక్స్, ప్రఖ్యాత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా అధినేత, అపర కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్‌లోని మరో కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. మొన్నటికి మొన్న ఆయన తండ్రి ఎర్రాల్ మస్క్.. తన సవతి కుమార్తెతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఇద్దరు పిల్లలను కూడా కన్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా ఎలాన్ మస్క్ కూడా అదే రూట్‌లో ఉన్నారు. అక్రమ సంబంధాలను పెట్టుకోవడం రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్నారు.

English summary

Google co-founder Sergey Brin filed to divorce his wife and all set to sell his personal investments in Elon Musk's companies after he had a brief affair with his wife.