NASA:అంగారక గ్రహంపై నుంచి భూమికి రాతి నమూనాలు.. ఇదిగో పూర్తి వివరాలు..!

వాషింగ్టన్ : ప్రముఖ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా తొలిసారిగా ఓ భారీ ప్రయత్నానికి తెరతీయనుంది. అంగారకుడిపై శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేసేందుకు వీలుగా ఆ గ్రహం నుంచి రాతి నమూనాలను భూమికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని నవంబర్ 10న విడుదల చేసిన రివ్యూ రిపోర్టులో నాసా పేర్కొంది. ఇందుకోసం యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీతో జతకట్టడంతో పాటు రివ్యూ బోర్డును కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు నాసా పేర్కొంది. తన ప్రతిపాదనలను బోర్డు ముందు ఉంచగా అనుకున్న ప్రణాళికతో నాసా ముందుకెళ్లేందుకు రివ్యూ బోర్డు ఆమోద ముద్ర వేసింది.

We're ready to undertake a new campaign to return the first samples from Mars. This groundbreaking partnership with @ESA will build on decades of scientific advancements and technical progress in Mars exploration: https://t.co/Yrc2Gy1P6H pic.twitter.com/FEifWiYM3U