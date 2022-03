International

కీవ్: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఆరంభమైన భీకర యుద్ధం.. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ తీవ్ర రూపాన్ని దాల్చుతోంది. కిందటి నెల 24వ తేదీన మొదలైన యుద్ధం తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోందే తప్ప తగ్గట్లేదు. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా విరుచుకుపడుతోంది. దాదాపు అన్ని రీజియన్లపైనా పట్టు బిగించింది. తమ దేశ సరిహద్దులకు సమీపంలో ఉన్న అన్ని నగరాలనూ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంది. మరోవైపు- రష్యా సైనిక బలగాలను ఉక్రెయిన్ సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటోంది. యూరోపియన్ యూనియన్, నాటో సభ్య దేశాల సహకారాన్ని తీసుకుంటోంది.

English summary

Ukraine President Volodymyr Zelensky said it would not be possible to negotiate an end to the war without a meeting with Russian counterpart Vladimir Putin. He insisted that a meeting with Putin.