ఐక్యరాజ్య సమితి ఎమర్జెన్సీ భేటీలో భారత్ వైఖరి ఇదే: ఉక్రెయిన్ వైపే.. మానవతా దృక్పథంతో

International

వాషింగ్టన్: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య భీకర రూపాన్ని దాల్చిన యుద్ధాన్ని నివారించడానికి ఏకంగా ఐక్యరాజ్య సమితి రంగంలోకి దిగింది. ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రత మండలి ఇదివరకే పలుమార్లు అత్యవసరంగా సమావేశమైంది. శాశ్వత, సభ్య దేశాలు తమ గళాన్ని వినిపించాయి. వాదనలను వినిపించాయి. ఆయా దేశాలన్నీ రష్యాను తప్పు పట్టాయి. ఆర్థిక పరకమైన ఆంక్షలను విధించాల్సి ఉంటుందని తీర్మానించాయి. ఐక్యరాజ్య సమితి అత్యవసరంగా సమావేశం కావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశాయి.

English summary

Ambassador of India to United Nations, TS Tirumurti said that India has decided to provide urgent relief supplies, including medicines to Ukraine, which is expected to be dispatched tomorrow.