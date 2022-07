Viral Video: ఉక్రెయిన్ సైనికుడి ప్రాణాలు కాపాడిన ఐఫోన్.. ఎలాగంటే..

International

oi-Chekkilla Srinivas

గత కొద్ది నెలలుగా రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్దం జరుగుతోంది. రష్యా బాంబులతో ఉక్రెయిన్ పై విరుచుకుపడుతోంది. అయితే ఓ ఉక్రెయిన్ సైనికుడుని ఐ ఫోన్ కాపాడింది. ఐఫోన్ సైనికుడి ప్రాణాలను ఎలా కాపాడిందో వీడియోలో చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. రెడ్డిట్‌లో ఈ వీడియో పోస్ట్ చేశారు.

This #Ukrainian soldier is saved by his mobile phone, as he shows the bullet wedged into the rear case of the phone #UkraineRussiaWar #Ukraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/mzuAhCc0GI

English summary

A viral video showed how an iPhone saved a soldier's life by a whisker in war-torn Ukraine. The video was shared on Reddit. The video shows a Ukrainian soldier taking out his iPhone from his backpack.