Afghanistan: ఐసిస్ దాడులు జరిగే ఛాన్స్-అమెరికాకు కీలక సమాచారం-ఇక ఆ డెడ్ లైన్ మిస్ అవొద్దని...

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో వివిధ సంస్థలకు చెందిన ఉగ్రవాద శక్తులన్నీ ఏకమయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఆఫ్గన్ తాలిబన్ల పట్టు జారిపోకుండా ఇతర ఉగ్రవాద సంస్థలు కూడా దానికి సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ లెవంట్(ISIS-K) తాలిబన్లకు మద్దతుగా వారితో చేతులు కలిపే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కాబూల్ విమానాశ్రయాన్ని,దాని పరిసర ప్రాంతాలను ఐసిస్ టార్గెట్ చేసే అవకాశం ఉందని తాజాగా అమెరికా రక్షణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో వీలైనంత త్వరగా కాబూల్ విమానాశ్రయం నుంచి అమెరికన్లను స్వదేశానికి తరలించేందుకు అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ అవసరమైన చర్యలు చేపడుతున్నారు.

English summary

ISIS is likely to target Kabul airport and its surroundings, US defense officials have said. President Joe Biden is taking steps to repatriate Americans from Kabul airport as soon as possible.