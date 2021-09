తాలిబన్లకు గట్టి షాక్-ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం కొనసాగుతుందని ప్రకటన-మళ్లీ నిలదొక్కుకోవడం సాధ్యమేనా?

International

Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో తాలిబన్లకు గట్టి షాక్ తగిలింది.ఆఫ్గన్‌లో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగించబోతున్నట్లు గత ప్రభుత్వానికి చెందిన అధికారులు,నేతలు ప్రకటించారు.ఆష్రఫ్ ఘనీ సారథ్యంలోని ప్రభుత్వంలో ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్న అమృల్లా సలేహ్ నాయకత్వంలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కొనసాగుతుందన్నారు. ప్రవాసం నుంచే ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు స్విట్జర్లాండ్‌లోని ఆఫ్గనిస్తాన్ ఎంబసీ నుంచి ప్రకటన విడుదలైంది.

English summary

The Taliban in Afghanistan have suffered a major setback. Officials and leaders of the previous government have announced that they will continue a democratic government in Afghanistan.