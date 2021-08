వారిది రక్తదాహం: కాబుల్ మారణహోమం వెనుక ఐసిస్-కే: భయానక ఉగ్రవాద సంస్థ కథేంటీ?

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ రాజధాని కాబుల్ విమానాశ్రయం వద్ద చోటు చేసుకున్న మారణహోమం అన్ని దేశాలను ఉలిక్కి పడేలా చేసింది. భయానక ఉగ్రవాద సంస్థ ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ లెవాంట్-ఖొరాసన్ ప్రావిన్స్ (ISIS-K) ఈ దాడికి పాల్పడింది. ఈ ఘటనలో 13 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. పలువురికి గాయాలయ్యాయి. అదే సమయంలో కాబుల్‌లో సంభవించిన మరో బాంబుదాడిలో 60 మది మరణించారు. ఈ రెండు ఉదంతాలకు తామే బాధ్యులమంటూ ఐసిస్-కే ప్రకటించుకుంది.

సోను సూద్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ: కేజ్రీవాల్‌తో భేటీ

English summary

ISIS-K is named after an old term for the region now lying in northeastern Iran, southern Turkmenistan and northern Afghanistan and first appeared in eastern Afghanistan in late 2014.