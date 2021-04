మత కార్యక్రమంలో భారీగా తొక్కిసలాట..38 మందికి పైగా భక్తులు మృతి: గుట్టలుగా మృతదేహాలు

International

జెరూసలెం: ఇజ్రాయిల్‌ (Israel)లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ మత కార్యక్రమంలో సంభవించిన భారీ తొక్కిసలాటలో 38 మందికి పైగా భక్తులు మరణించారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో కొందరి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశాలు లేకపోలేదని తెలుస్తోంది. సమాచారం అందిన వెంటనే జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ బలగాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గాయపడిన వారికి ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఈ ఘటన పట్ల ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. అత్యంత బాధాకరమైన ఘటనగా వ్యాఖ్యానించారు. ఇజ్రాయిల్ కాలమానం ప్రకారం.. ఈ తెల్లవారు జామున ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ల్యాగ్ బీఒమర్ (Lag B'Omer) పేరుతో ప్రతి సంవత్సరమూ స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున మత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంటారు. యూదులకు ఇది అతి ముఖ్యమైన పండుగ. మంటలను రగిలించి అందులో పాత వస్తువులను పడేస్తారు. రాత్రి జాగారణ చేస్తారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనలను నిర్వహిస్తారు. మంటల చుట్టూ సంప్రదాయబద్ధంగా నృత్యం చేస్తారు.

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.



38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh