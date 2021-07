International

oi-Srinivas Mittapalli

ఇప్పటికే దాదాపు 100 దేశాల్లో విస్తరించిన డెల్టా వేరియంట్‌తో మున్ముందు మరో ముప్పు పొంచి ఉందా అన్న అనుమానాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. భారత్‌లో కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతికి ఈ వేరియంటే కారణమన్న వాదన ఉన్నది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న వ్యాక్సిన్లు డెల్టా వేరియంట్‌పై ఎంతమేర ప్రభావం చూపగలవన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ఇప్పుడున్న వ్యాక్సిన్లు డెల్టా వేరియంట్‌పై సమర్థవంతంగా పనిచేస్తే డెల్టా వేరియంట్ గురించి అంతగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రస్తుతం ఆ దిశగా పరిశోధనలు జరుగుతుండగా... తాజాగా అమెరికా ఫార్మా దిగ్గజం జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ కీలక ప్రకటన చేసింది.

English summary

Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine offers strong protection against the delta variant of the coronavirus, the company said Thursday. And the protection appears to last at least eight months.