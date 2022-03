బరిలో దిగిన బైడెన్: యూరప్‌ పర్యటన ఖరారు: నాటో, ఈయూ దేశాలకు దిశానిర్దేశం

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ- రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి తెర పడట్లేదు. యుద్ధాన్ని నిలిపివేయడానికి రెండు దేశాల ప్రతినిధులు శాంతి చర్చల్లో పాల్గొంటోన్నప్పటికీ.. అవి కొలిక్కి రావట్లేదు. డిమాండ్లను అంగీకరించే విషయంలో ప్రతిష్ఠంభన నెలకొంటోంది. అది కాస్తా యుద్ధం కొనసాగింపునకు దారి తీస్తోంది. ఉక్రెయిన్‌లోని దాదాపు అన్ని రీజియన్లపైనా రష్యా పట్టు బిగించింది. తమ దేశ సరిహద్దులకు సమీపంలో ఉన్న అన్ని నగరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్టే కనిపిస్తోంది. రాజధాని కీవ్ మాత్రం ప్రతిఘటిస్తోంది.

English summary

Biden will meet NATO and European leaders at a summit in Brussels on March 24. He will also attend a scheduled European Union summit the same day for discussions on further sanctions on Russia.