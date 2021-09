ఒంటిపై రక్తం తేలేలా-జర్నలిస్టులకు నరకం చూపించిన తాలిబన్లు-ఎంత చిత్రహింసలకు గురిచేశారంటే...

International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో తాలిబన్లు జర్నలిస్టులపై తమ ప్రతాపం చూపించారు. కాబూల్‌లో మహిళల నిరసన ప్రదర్శనలను కవర్ చేసినందుకు కొంతమంది జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేసి... వారిపై విచక్షణారహితంగా దాడికి పాల్పడ్డారు. ఒళ్లంతా వాతలు తేలేలా చితకబాదారు. తాలిబన్ల చేతిలో చావు దెబ్బలు తిన్న ఆ జర్నలిస్టుల ఫోటోలు కొన్ని సోషల్ మీడియాలో వెలుగుచూశాయి. తాలిబన్ ప్రభుత్వంలో అందరికీ రక్షణ ఉంటుందని,పత్రికా స్వేచ్చను గౌరవిస్తామని చెప్పిన తాలిబన్లు... ఇప్పుడు ఆ మాట నిలబెట్టుకోవట్లేదు. దీంతో తాలిబన్ల అరాచకాలు మున్ముందు ఇంకా ఏ స్థాయిలో ఉంటాయోనన్న ఆందోళన సర్వత్రా నెలకొంది.

Painful. Afghan journalists from @Etilaatroz , Nemat Naqdi & Taqi Daryabi, display wounds sustained from Taliban torture & beating while in custody after they were arrested for reporting on a women’s rally in #Kabul , #Afghanistan . #JournalismIsNotACrime https://t.co/jt631nRB69 pic.twitter.com/CcIuCy6GVw

English summary

Los Angeles correspondent Marcus Yam shared photos of journalists wounded by the Taliban on Twitter. The photo shows blood stains on the backs and thighs of two journalists. In the video shared by another journalist named Jackie Daryabi ... you can see the two injured journalists being rushed to the hospital.