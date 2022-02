పుతిన్ మెంటలోడు, బైడెన్,మోడీకి చెప్పినా ఫలితంలేదు: రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై కేఏ పాల్

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా యుద్ధానికి దిగడం ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఉక్రెయిన్ పై యుద్ధం ఆపకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని రష్యాకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది. నాటో దేశాలన్నీ యుద్ధంపై సీరియస్ గా ఉన్నాయి. చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని ఎవరు సూచించిన వినిపించుకోని రష్యా అధ్యక్షుడు వాద్లిమీర్ పుతిన్ ఉక్రెయిన్ పై తన బలగాలతో తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. దీంతో ఉక్రెయిన్ విలవిలలాడుతోంది.

English summary

International peacemaker KA Paul has expressed outrage over Russia Ukraine crisis and the ongoing war. KA Paul said that he said to stop the war to Biden and Modi that there was no result.