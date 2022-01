జో బైడెన్ కీలక నిర్ణయం: రేసు నుంచి వైదొలగినట్టు ప్రకటన: అధ్యక్ష అభ్యర్థి పేరు వెల్లడి

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: ఊహించినట్టే- 2024లో అమెరికాలో నిర్వహించే అధ్యక్ష ఎన్నికల రేసు నుంచి జో బైడెన్ తప్పుకొన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. రెండోసారి తాను పోటీ చేయదలచుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. వయస్సు మీద పడటం వల్ల ఆయన ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమౌతున్నాయి. సాధారణంగా- అమెరికా అధ్యక్షుడిగా పని చేసిన నాయకుడు.. రెండోసారి కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ పడటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

English summary

US President Joe Biden said on Wednesday that Vice President Kamala Harris would be his running mate in the 2024 presidential election if he stood for office again.