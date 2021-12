Kim అరాచకం పరాకాష్టకు: నవ్వారంటే చచ్చారే..ప్రాణం పోయినా శవం ఇంట్లోనే..!!

International

oi-Kannaiah

ప్యాంగ్యాంగ్: అదేంటో కానీ ఉత్తరకొరియాలో చీమ చిటుక్కుమన్నా అది ప్రపంచానికి పెద్ద వార్తే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ దేశాన్ని పాలిస్తున్నది కిమ్ జాంగ్ ఉన్. మనిషి ఎంత పొట్టిగా ఉంటాడో... అంతకంటే ఎక్కువగా తన నిర్ణయాలతో దేశాన్ని గడగడలాడిస్తుంటాడు. ఒకప్పుడు కరోనా లక్షణాలు ఫలానా వ్యక్తిలో కనిపించాయని తెలిస్తే చాలు వారిని చంపేయాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేశారంటూ పలు వార్తలు వచ్చాయి. ఇక ఆ దేశం నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయామా... ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఉన్నా వేటాడి వెంటాడి చంపేస్తారు. ఎలా చనిపోయారో కూడా తెలియని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. తాజాగా ఉత్తరకొరియాలోని కిమ్ ప్రభుత్వం రెండు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆదేశ ప్రజలు నవ్వకూడదని, అదే సమయంలో మద్యం సేవించకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇంతకీ దీని వెనక కారణం ఏంటో చూద్దాం...

English summary

North Korea had released orders to the country people that none should laugh or drink alcohol as the mourning period of kims father is on.