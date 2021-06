మహాత్మా గాంధీ ముని మనవరాలికి సౌతాఫ్రికాలో 7 ఏళ్ల జైలు శిక్ష-వ్యాపారవేత్తను మోసం చేసిన ఆశిష్ లతా

International

oi-Srinivas Mittapalli

సౌతాఫ్రికాలో ఉండే మహాత్మాగాంధీ ముని మనవరాలు ఆశిష్ లతా రామ్‌గోబిన్(56)కు ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష పడింది. రూ.3 కోట్లు మోసంతో పాటు ఫోర్జరీకి పాల్పడిన కేసులో డర్బన్ కోర్టు ఆమెను దోషిగా తేల్చి శిక్ష విధించింది. ఆమె దోషిత్వాన్ని,శిక్షను అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కోర్టు తిరస్కరించింది. 2015 నుంచి నడుస్తున్న ఈ కేసులో డర్బన్ స్పెషలైజ్డ్ కమర్షియల్ క్రైమ్ కోర్టు సోమవారం(జూన్ 7) తీర్పు వెలువరించింది.

English summary

A 56-year-old great-granddaughter of Mahatma Gandhi, who was accused in a six-million rand fraud and forgery case, has been sentenced to seven years in jail by a Durban court.