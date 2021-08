వణికిస్తున్న మార్ బర్గ్ వైరస్ : ఆ కేసుకు 150 కాంటాక్ట్స్ , ఎబోలా జాతి డెడ్లీ వైరస్ : డబ్ల్యూహెచ్ఓ అలెర్ట్

International

కరోనా మహమ్మారితో విలవిలలాడుతున్న ప్రపంచానికి ఇప్పుడు మరో వైరస్ భయం పట్టుకుంది. మార్ బర్గ్ వైరస్ ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రపంచానికి వణుకు పుట్టిస్తోంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మార్ బర్గ్ వైరస్ తో అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తోంది. ఈ వైరస్ సోకితే దాదాపు 88 శాతం చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయని హెచ్చరిస్తోంది. దీనికి మందులు లేవని, వ్యాక్సిన్లు కూడా లేవని రోగి శరీరంలో చెక్కెర స్థాయిలు పడిపోకుండా ద్రవాలను, జ్యూస్ లను ఇస్తూ ఉండాలని చెప్తోంది. కరోనా మహమ్మారి మాదిరిగానే వ్యాప్తికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్న వైరస్ గా మార్ బర్గ్ వైరస్ ను వెల్లడించింది.

A few days after Guinea recently confirmed that the Marburg virus had died, the World Health Organization (WHO) said that so far about 150 contacts, including three family members and health workers have been identified as contacts with the virus. The World Health Organization warns that the deadly virus could cause death between eight and nine days. The world needs to be vigilant about this new virus.