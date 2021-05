దిగజారుతోన్న జనాభా: చైనా సంచలన నిర్ణయం: పిల్లలను కనడంపై లిమిట్ ఎత్తివేత

International

oi-Chandrasekhar Rao

బీజింగ్: ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా గల దేశం ఏది అనే ప్రశ్నకు దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసిన సమాధానం.. చైనా. 2019 లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే- చైనా జనాభా 139.77 కోట్లు. దేశ జనాభా పెరగడం వల్ల ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడి ప్రభుత్వం.. పిలల సంఖ్యపై పరిమితిని విధించింది. ఇద్దరు పిల్లలను మాత్రమే కనాల్సి ఉంటుందని ప్రకటించింది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఓ విధానాన్ని కూడా అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ముగ్గురు పిల్లలను కన్న దంపతులపై 1,30,000 యువాన్‌ల భారీ జరిమానా సైతం విధించేది.

English summary

China said on Monday that married couples may have up to three children, a major policy shift from the existing limit of two after recent data showed a dramatic decline in births in the world's most populous country.