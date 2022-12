International

ప్యారిస్: ఫ్రాన్స్ రాజధాని నగరం ప్యారిస్‌లో ఓ ముష్కరుడు కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. అతడు జరిపిన కాల్పుల్లో ముగ్గురు మరణించగా, పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ప్యారిస్‌లోని 10వ అరోండిస్‌మెంట్‌లోని రూ డీ

ఎన్‌గిన్‌లోని కుర్దిష్ సాంస్కృతిక కేంద్రంలో ఈ కాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకుంది.

పోలీసులు అనుమానిత సాయుధుడిని అరెస్టు చేసినట్లు ఫ్రెంచ్ టెలివిజన్ నెట్‌వర్క్ బీఎఫ్ఎం టీవీ వెల్లడించింది. హంతకుడు 70 ఏళ్ల వ్యక్తి అని సమాచారం. 'కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిని ఆయుధంతో అరెస్టు చేశాం. ప్రమాదం ముగిసింది' అని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు ఎందుకు కాల్పులు జరిపాడనే విషయం ఇంకా తెలియరాలేదు.

సెలూన్లో కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షి ఒకరు తెలిపారు. ఒక్కసారిగా కాల్పుల ఘటన జరగడంతో అక్కడి ప్రజలంతా భయాందోళనలకు గురయ్యారు. సాయం చేయాలని పోలీసుల కోసం అరిచారని తెలిపారు. కాల్పుల్లో పలువురు గాయపడ్డారని చెప్పారు.

ప్రస్తుతం కాల్పులు జరిగిన ప్రాంతానికి ప్రజలు వెళ్లకూడదని పోలీసులు తెలిపారు. కాల్పుల ఘటనలో గాయపడినవారందరినీ ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు స్థానిక అధికారులు తెలిపారు.

