Mehul Choksi: భారతీయుడు కాదు: ప్రధాని సూచనపై సవాల్: అప్పగింతపై సుప్రీంకోర్టు జోక్యం..స్టే

International

oi-Chandrasekhar Rao

సెయింట్ జాన్స్: బ్యాంకులకు వేల కోట్ల రూపాయల మేర మోసగించి, దేశం వదిలి పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్తుడు మేహుల్ చోక్సీ..ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడాకు అప్పగింత విషయం అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఈ నెల 24వ తేదీ సాయంత్రం నుంచి కనిపించకుండా పోయిన ఆయన ఆచూకీ డొమినికాలో తేలింది. ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన మళ్లీ అంటిగ్వాకు చేరుకోవడానికి సాగించిన ప్రయత్నాలు.. చివరికి న్యాయస్థానానికి చేరాయి. అంటిగ్వాకు అప్పగించడంపై ఈస్టర్న్ కరేబియన్ దీవుల అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్టే జారీ చేసింది. డొమినికా కాలమానం ప్రకారం..ఈ పిటీషన్‌పై విచారణ శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటలకు చేపట్టనుంది.

ఆర్థిక నేరస్తుడు మేహుల్ చోక్సి మిస్సింగ్: సముద్ర తీరంలో కనిపించిన కారు

English summary

Eastern Caribbean Supreme Court, superior court for eastern Caribbean states including Commonwealth of Dominica, stays repatriation of fugitive diamantaire Mehul Choksi. The matter will be heard at 9 am on May 28.