నాసా అద్భుతం: గ్రహశకలంపై స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్: నాలుగేళ్లు వెంటాడి..మరీ: ఎంత దూరమో తెలుసా?

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: అమెరికా అంతరిక్ష ప్రయోగాల సంస్థ.. నాసా మరో అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది. కల్లో కూడా ఊహించని అద్భుతం అది. సెకెనుకు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే ఓ గ్రహ శకలంపైకి తన స్పేస్ క్రాఫ్ట్‌ను సురక్షితంగా దించింది. ఆ గ్రహశకలంపై విస్తృత పరిశోధలను ఆరంభించింది. గ్రహశకలంపై ప్రయోగాలను చేపట్టడానికి తాము ప్రయోగించిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సురక్షితంగా దిగినట్లు నాసా ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. దిగిన వెంటనే.. తన కార్యకలాపాలను ఆరంభించిందని, ఈ మిషన్ సజావుగా సాగుతుందని పేర్కొంది.

ఆర్మీ చేతుల్లో బందీ: చైనా సైనికుడి అప్పగింత పూర్తి: 48 గంటల సుదీర్ఘ విచారణలో తేలిందేమిటి?

Currently 16 ft (5 m) above site Nightingale. No hazards in sight. I've determined I'm GO for TAG. Let's go #ToBennuAndBack 3-2-1… pic.twitter.com/lRCpnRJHCZ

I'm GO for orbit departure! Just fired my Attitude Control System (ACS) thrusters and left my safe-home orbit. Nightingale, I'm comin' for ya. #ToBennuAndBack pic.twitter.com/5CK4vYjNS3

Almost ready for the Checkpoint burn to start the steep descent toward the surface. First the NFT system will predict my position & speed at the time of the Checkpoint & Matchpoint burns, make any necessary trajectory corrections & then I'll get the green light for the first burn pic.twitter.com/9BiSst8TZT