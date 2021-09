ఆఫ్గనిస్తాన్ కొత్త అధ్యక్షుడు అతనే-చివరి నిమిషంలో తెర పైకి ఆ పేరు-మంత్రి పదవులు ఎవరెవరికంటే...

International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు తాలిబన్లు సిద్ధమవుతున్నారు. వాస్తవానికి గత వారమే తాలిబన్ల ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావాల్సి ఉన్నా అంతర్గత విభేదాలతో వాయిదా పడింది. ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన కసరత్తు ఓ కొలిక్కి వచ్చినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా చెబుతోంది. ముందు నుంచి ప్రచారం జరుగుతున్నట్లుగా ముల్లా అబ్దుల్ ఘనీ బరాదర్‌కు కాకుండా మరొకరికి అధ్యక్ష పగ్గాలు అప్పగించేందుకు తాలిబన్లు నిర్ణయించినట్లు ఆ కథనాలు చెబుతున్నాయి.

English summary

The Taliban are preparing to form a government in Afghanistan. In fact, the formation of a Taliban government last week was postponed due to internal differences. According to the international media, the exercise to form a government has finally come to an end.