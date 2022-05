ఉ కొరియాలో కరోనా కల్లోలం - తొలి మరణం: 3.5 లక్షల మంది క్వారంటైన్ : కిమ్ సంచలన నిర్ణయాలు..!!

International

oi-Sai Chaitanya

ప్రపంచం మొత్తం కరోనాతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న వేళ కరోనా ఫ్రీ దేశంగా ఉత్తర కొరియా నిలిచింది. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితి ఒక్క సారిగా మారిపోయింది. కోవిడ్ ఇప్పుడు ఉత్తర కొరియాను కుదిపేస్తోంది. ఒక్క కేసు వెలుగులోకి రావటంతో..దేశాధినేత సంచలన కిమ్​ జోంగ్​ ఉన్ సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఒక్క రోజులోనే 18వేల మందిలో జ్వరం లక్షణాలు గుర్తించినట్లు ఆ దేశ అధికార మీడియా వెల్లడించింది. ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాజధాని ప్యాంగాంగ్‌లో జర్వంతో మొత్తం ఆరుగురు మరణించారని, వారిలో ఒకరికి కరోనా పాజిటివ్‌ వచ్చిందని కొరియన్‌ సెంట్రల్‌ న్యూస్‌ ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఒకిరికి ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఉన్నట్లుగా నిర్దారించారు. మొత్తంగా 3.5 లక్షల మందిని క్వారంటైన్ లో ఉంచారు.

English summary

North Korea announced its first Covid-19 death, saying that 187,000 people were being "isolated and treated" for fever as it confirmed the virus had spread nationwide