వాషింగ్టన్: ఈ ఏడాది అత్యధిక మంది లైక్ చేసిన ట్వీట్‌గా అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా చేసిన ట్వీట్ ఒకటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ ట్వీట్‌కు ఏకంగా 4.6మిలియన్ల లైక్స్ రావడం విశేషం. ట్విట్టర్ తాజాగా విడుదల చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ ట్వీట్స్ జాబితాలో ఈ ట్వీట్ చోటు సంపాదించుకుంది.

ఇంతకీ ఆ ట్వీట్ ఏంటంటే.. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో వర్జీనియాలోని ఛార్లెట్స్‌విల్లేలో పెద్దఎత్తున జాతివిద్వేష అల్లర్లు చెలరేగాయి. అప్పట్లో దీనిపై స్పందించిన ఒబామా.. నెల్సన్ మండేలా సూక్తులను ప్రస్తావిస్తూ ఒక ఫోటో చేశారు. ఆ ట్వీట్ చాలామందికి నచ్చడంతో క్షణాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

ఓ ఇంటి కిటికీ వద్ద చిన్నారులను పలకరిస్తున్న ఫోటోను పోస్టు చేసి.. 'శరీర ఛాయ, మతం, నేపథ్యం కారణంగా ఎవరూ మరొకరిని ద్వేషించరు' అన్న ట్వీట్‌ను ఒబామా దానికి జత చేశారు. 4.6మిలియన్ల లైక్‌లు వచ్చిన ఈ ట్వీట్.. ఎక్కువ మంది రీట్వీట్‌ చేసిన ట్వీట్ల జాబితాలోనూ రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm