ఒమిక్రాన్ కరోనా వేరియంట్ల ముగింపు కాదు; అది ప్రాణాలు తీస్తుంది జాగ్రత్త: డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్

oi-Dr Veena Srinivas

కోవిడ్ -19 యొక్క ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తోందని, ఇది తేలికపాటిది అని కొట్టిపారేయకూడదని, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది. తాజాగా డబ్ల్యుహెచ్‌ఓ చీఫ్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ మాట్లాడుతూ, కొత్త వేరియంట్‌ కేసులు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయని, ఇది చాలా దేశాలలో గతంలో ఆధిపత్యం చెలాయించిన డెల్టా వేరియంట్‌తో వేగంగా పోటీ పడుతోందని, ఆసుపత్రులు నిండిపోయే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు.

English summary

The Omicron variant is killing people across the globe, should not be dismissed as mild and also Omicron is not the end World health organization chief tedros said.