Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌ తాలిబన్ల వశమయ్యాక మహిళా హక్కులపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. మహిళా భద్రతకు తాలిబన్లు హామీ ఇస్తున్నప్పటికీ ఆ మాటలను విశ్వసించే పరిస్థితి లేదు. ప్రజాస్వామ్యం కుప్పకూలిన ఆ దేశంలో మహిళల భద్రత,భవిష్యత్‌ ప్రశ్నార్థకంగా మారగా... పేరుకు ప్రజాస్వామ్య దేశమని చెప్పుకునే పాకిస్తాన్‌లోనూ పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా ఏమీ కనిపించట్లేదు. ఓ మహిళా టిక్‌టాక్ స్టార్‌పై జరిగిన దాడే ఇందుకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఒకరు కాదు,ఇద్దరు ఏకంగా 400 మంది గుంపు ఆమెపై ఎగబడ్డారు. ఆమెను వివస్త్రను చేసి,అల్లరి చేసి పైశాచిక ఆనందం పొందారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

My eyes got wet after watching this video. 400 hundred beasts abused our sister ayesha in Lahore (Minar e pakistan). I am ashamed to be a man after watching this video that our sisters are no longer safe. I apologize to my sister on my behalf.🙏 #minarepakistan #lahoreincident pic.twitter.com/NoK5WFD5dn

English summary

After Taliban take over Afghanistan the world is concerning about there women rights.On the other side,the situation is not so different in Pakistan where there is a democratic rule.A female tiktoker was brutally attacked by 400 mob on independece day.