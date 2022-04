ఇమ్రాన్ కంట్రోల్లోనే పాక్ పాలిటిక్స్- ఆపద్ధర్మ ప్రధానిగా మాజీ సీజే గుల్జార్- యూఎస్ మద్దతు

International

oi-Syed Ahmed

పాకిస్తాన్ లో ఇమ్రాన్ ఖాన్ పై విపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం మొదలుకుని ఇప్పటివరకూ జరుగుతున్న వరుస పరిణామాలు ఇంకా ఆయన నియంత్రణలోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పాక్ ప్రధానిగా ఇమ్రాన్ ను గద్దెదింపేందుకు విపక్షాలు అన్నీ ఏకమై ఆయన మిత్రపక్షాల సాయం కూడా తీసుకుని ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని డిప్యూటీ స్పీకర్ తిరస్కరించగా.. జాతీయ అసెంబ్లీని రద్దు చేస్తూ ఇమ్రాన్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి అధ్యక్షుడు ఆమోదం తెలిపారు. ఇప్పుడు ఇమ్రాన్ కోరినట్లుగానే ఆపద్ధర్మ ప్రధానిగా మాజీ సీజే గుల్జార్ ను నియమించారు. దీంతో దిక్కుతోచని స్దితిలో పడిన విపక్షాలు ఇక సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే తీర్పుపైనే ఆశలు పెట్టుకున్నాయి.

English summary

pakistan political crisis is still under control of pm imran khan as president appointed former cj guljar ahmed as caretaker pm with the advise of imran.