సింహాలగడ్డ పంజ్‌షీర్ చేతులెత్తేసిందా... అక్కడి నాయకత్వం తాలిబన్లకు లొంగిపోనుందా... అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు ఇందుకు అవుననే సమాధానమిస్తున్నాయి. తాలిబన్ల భరతం పట్టి ఆఫ్గనిస్తాన్‌ విముక్తి పోరాటానికి నడుం బిగిస్తుందనుకున్న పంజ్‌షీర్ నాయకత్వం... వారితో యుద్ధం మొదలుపెట్టకుండానే మోకరిల్లడం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అంతర్జాతీయ సమాజపు మద్దతు కరువవడం,తాలిబన్లతో పోరాడేందుకు కావాల్సిన సాయుధ సంపత్తి లేకపోవడం వల్లే పంజ్‌షీర్ నాయకత్వం తిరుగుబాటు ఆలోచనను ఉపసంహరించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Afghanitan Panjshir-Massoud is reported to have withdrawn his idea of ​​revolt against the Taliban due to a lack of support from the international community. In fact, Panjshir has no ability to fight the Taliban,said a Sweden researcher.