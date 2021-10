International

oi-Rajashekhar Garrepally

వాటికన్ సిటీ: ఇటలీ పర్యటనలో ఉన్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శనివారం వాటికన్ సిటీలో క్రైస్తవ మత గురువు పోప్ ఫ్రాన్సిస్‌ను కలిశారు. ఆయన వెంట కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ ఉన్నారు. దాదాపు 30 నిమిషాలపాటు వీరు సమావేశమయ్యారు.

ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితులు, కరోనా మహమ్మారి వంటి పలు అంశాలపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. రోమన్ క్యాథలిక్ హెడ్‌ పోప్‌ను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కలుసుకోవడం ఇదే తొలిసారి. కాగా, పోప్ ఫ్రాన్సిస్‌తో దిగిన ఫొటోలను ప్రధాని మోడీ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. పోప్ ఫ్రాన్సిస్‌ను భారత్ కు ఆహ్వానించినట్లు వెల్లడించారు.

కాగా, వాటికన్ సిటీలో రోమన్ క్యాథలిక్ మత పెద్దను కలిసిన ఐదో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కావడం గమనార్హం. ఇంతకుముందు మాజీ ప్రధానులు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ, ఐకే గుజ్రాల్, అటల్ బీహారీ వాజపేయి.. పోప్‌ను కలిశారు.

Had a very warm meeting with Pope Francis. I had the opportunity to discuss a wide range of issues with him and also invited him to visit India. @Pontifex pic.twitter.com/QP0If1uJAC