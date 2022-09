మోదీ చెబితే కరెక్ట్..: సమర్థించిన అమెరికా, ఫ్రాన్స్: ఫాలో అవ్వాలని పిలుపు

International

వాషింగ్టన్: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవలే ఉజ్బెకిస్తాన్ పర్యటనకు వెళ్లొచ్చారు. రెండు రోజుల పాటు సాగిన ఈ పర్యటనలో ఆయన రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ సహా వివిధ దేశాధినేతలు, ప్రధానమంత్రులతో సమావేశం అయ్యారు. అన్నింటికీ మించి- పుతిన్‌తో నిర్వహించిన భేటీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధానికి దిగిన వేళ.. తన చిరకాల మిత్రుడికి మోదీ ఎలాంటి హితోపదేశం చేస్తారనేది ఆసక్తి రేపింది.

The US National Security Advisor Jake Sullivan and France President Emmanuel Macron said that the PM Modi's message to Russian President Vladimir Putin on the Ukraine war was very much welcomed by the US.