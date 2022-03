రహస్య స్థావరంలోకి పుతిన్ ఫ్యామిలీ, వారి కోసం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో సైబీరియాలో బంకర్

International

ఉక్రెయిన్ రష్యాల మధ్య భీకర యుద్ధం కొనసాగుతోంది. గత కొద్ది రోజులుగా నడుస్తున్న ఈ యుద్ధంలో వేలసంఖ్యలో ప్రజలు, సైనికులు మరణించారు. ఉగ్రరూపంలో యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తన కుటుంబ సభ్యులను రహస్య ప్రాంతానికి తరలించినట్లుగా బ్రిటన్ కు చెందిన ఒక మీడియా సంస్థ వెల్లడించింది.

Information that the Putin family has reached a secret base. Information that a bunker has been set up in Siberia with the latest technology for them. The bunker was designed to withstand the effects of a nuclear war.