అదే భారత్ కొంపముంచింది... అందుకే ఇంతటి సంక్షోభం... అమెరికా వైద్య నిపుణుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు...

దేశంలో కరోనా పరిస్థితులను భారత్ సరిగా అంచనా వేయలేకపోయిందా...? వైరస్‌ను పూర్తిగా కట్టడి చేశామన్న భావనతో అన్ని రకాల కార్యకలాపాలకు అనుమతించడమే కొంపముంచిందా...? ప్రస్తుతం భారత్ ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితిపై అమెరికా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది. కరోనా వ్యాప్తిని అంచనా వేయడంలో వైఫల్యం చెందడం.. సాధారణ జనజీవితానికి అనుమతించడం వల్లే భారత్‌లో పరిస్థితులు ఇంతలా దిగజారాయని అమెరికా అధ్యక్షుడి ముఖ్య వైద్య సలహాదారుడు, అంటు వ్యాధుల నిపుణుడు డాక్టర్‌ ఆంటోని ఫౌసీ అభిప్రాయపడ్డారు.

English summary

India made the "incorrect assumption" that it was finished with the COVID-19 pandemic and opened up prematurely that has left the country in such "dire straits", America's top infectious disease expert Dr Anthony Fauci has told senators.