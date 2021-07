ఆశ్చర్యం.. అద్భుతం: గాలిలో గల్లంతైన విమానం -చివరికి నేలపై ఇలా -అందరూ సేఫ్, హీరో పైలట్స్

International

oi-Madhu Kota

ప్రయాణ సౌకర్యం సంగతి పక్కన పెడితే, ప్రమాదాల కోణంలో విమానాలు ఎంత డేంజరో అందరికీ తెలిసిందే. టెక్నాలజీ బాగా అభివృద్ధి చెందిన ఈ రోజుల్లోనూ గల్లంతైన విమానాలను కనిపెట్టలేని దుస్థితి. కొన్ని సంఘటనల్లో శవాలుగానీ, విమాన శకలాలుగానీ లభించని పరిస్థితి. అటు రష్యాలో వరుసగా చోటుచేసుకుంటోన్న విమాన ప్రమాదాలు కలవరపెడుతుండగా, శుక్రవారం నాడు మరో తేలికపాటి విమానం గల్లంతు కావడంతో కలకలం రేగింది. కానీ చివరికి ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. వివరాలివి..

English summary

All 19 people on board a Russian Antonov An-28 passenger plane that vanished from radars in Siberia survived after the aircraft made a hard landing on Friday, the emergencies ministry said. The aircraft – operated by SiLA, a small airline offering regional flights in Siberia – went missing while flying from the town of Kedrovy to the city of Tomsk. However, the aircraft was located after helicopters were dispatched to search for it. The ministry said all 19 people on board had survived and were now being evacuated from the site.