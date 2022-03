International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఆరంభమైన యుద్ధం 11వ రోజుకు చేరుకుంది. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ యుద్ధం మరింత తీవ్రతరమౌతోందే తప్ప తగ్గే ప్రసక్తే కనిపించట్లేదు. రెండు దేశాలు కూడా సై అంటే సై అంటోన్నాయి. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాల సంపూర్ణ మద్దతుతో ఉక్రెయిన్- తనకంటే బలమైన రష్యాను ఢీ కొడుతోంది. సమవుజ్జీగా నిలిచే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

English summary

The Kyiv Independent confirms according the Wall Street Journal, Russia recruiting Syrians skilled in urban combat to be sent to Ukraine to help take Kyiv, as per US officials.