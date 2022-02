రష్యా ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం: దౌత్యసిబ్బంది వెనక్కు రావాలన్న రష్యా; మరోమారు యూఎన్ అత్యవసర సమావేశం

International

Dr Veena Srinivas

రష్యా ఉక్రెయిన్ వివాదం మరింత తీవ్రమైంది. ఉక్రెయిన్ పై దండెత్తడానికి రష్యా అస్త్రశస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంది. ఈ మేరకు ఉక్రెయిన్ లో ఉన్న దౌత్య సిబ్బందిని కూడా మొత్తం వెనక్కి రావాలని రష్యా ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్లు సమాచారం. ఉక్రెయిన్ రాజధాని అయిన కీవ్ లోని రష్యా రాయబార కార్యాలయం నుంచి తరలింపులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని సమాచారం.

ఖార్కివ్, ఒడెసా, లవీవ్లో కాన్సులేట్ల నుండి తరలింపులు కొనసాగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కీవ్ లోని ఎంబసీ కార్యాలయం వద్ద రష్యా జెండా ఎగరడం లేదని సమాచారం. పశ్చిమ దేశాల్లో ఆంక్షలు కొరడా ఝళిపిస్తున్నప్పటికీ రష్యా ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా సైనిక చర్యకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంది. సరిహద్దుల వెంబడి కొత్తగా అదనపు బలగాలను మోహరించినట్టు సమాచారం.

ఉక్రెయిన్-రష్యా సంక్షోభంపై సైనిక పరిణామాల కారణంగా ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తన రెండవ అత్యవసర సమావేశానికి మూడు రోజుల్లో సమావేశమవుతుందని దౌత్య వర్గాలు తెలిపాయి. ఇప్పటికే ప్రపంచం ప్రమాదకరమైన క్షణాన్ని ఎదుర్కొంటుందని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ వెల్లడించారు. ఇది సంయమనంతో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించాల్సిన సమయమని, ఈ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి మరింత దిగజార్చే ప్రకటనలకు, చర్చలకు ఇక్కడ చోటు లేదని ఆయన అన్నారు. తూర్పు ఉక్రెయిన్ లో తక్షణం కాల్పుల విరమణ పాటించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ఇదిలా ఉంటే బుధవారం ముందుగా కైవ్ అభ్యర్థించిన మరియు పశ్చిమ భద్రతా మండలి సభ్యుల మద్దతుతో సమావేశం రాత్రి 9:30 (0230 GMT గురువారం)కి షెడ్యూల్ చేయబడిందని వర్గాలు తెలిపాయి. సమావేశాన్ని అభ్యర్థిస్తూ లేఖలో, ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ఉక్రెయిన్ రాయబారి సెర్గీ కిస్లిత్సా, రష్యన్ దాడికి తక్షణ ముప్పు ఉందని, తూర్పు ఉక్రెయిన్‌లోని వేర్పాటువాదులు రష్యా నుండి సైనిక సహాయాన్ని అభ్యర్థించారని నొక్కిచెప్పారు.

సమావేశంలో ఉక్రెయిన్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించాలని దౌత్యవేత్త కోరారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ పరిస్థితిపై బ్రీఫింగ్‌ ఇవ్వాలని ఆయన అభ్యర్థించారు. సోమవారం జరిగిన సంక్షోభంపై మునుపటి అత్యవసర సమావేశం వలె, మరోమారు జరిగే అత్యవసర సమావేశానికి కూడా ప్రస్తుతం భద్రతా మండలి అధ్యక్షుడు, రష్యా అధ్యక్షత వహిస్తారు.

