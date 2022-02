Russia Ukraine War: కార్ల మీద చైనా జెండా ఉంటే సేఫ్, ఉక్రెయిన్ లో చైనీయులకు సలహా!

International

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: ఉక్రెయిన్ మీద రష్యా బాంబుల దాడి చేస్తున్న సమయంలో అక్కడి చైనా విదేశాంగ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. ఉక్రెయిన్ లో ఉంటున్న చైనీయులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, మేము సూచించే వరకు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాకూడదని చైనా విదేశాంగ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. చైనీయులు బయట తిరిగే సమయంలో వాళ్ల కార్లు, వాహనాల మీద చైనా జెండాలు తప్పకుండా పెట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఉక్రెయిన్ లో సంచరించే సమయంలో చైనీయులు వారి వాహనాల మీద చైనా జెండాలు కట్టుకుంటే సేఫ్ గా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుందని చైనా బావిస్తోంది.

ఇదే సమయంలో భవనాల్లో ఉన్న సమయంలో కిటికీలు, గాజులు ఉన్న ప్రాంతాలకు చైనీయులు దూరంగా ఉండాలని, కట్టడాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని, కట్టడాలు, భవనాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిదని సూచించింది. యుద్దం జరుగుతున్న సమయంలో తీసుకోవాలని జాగ్రత్తల మీద చైనా విదేశాంగ శాఖ అధికారులు ఆదేశంలోని చైనీయులను అప్రమత్తం చేసింది.

English summary

The Chinese embassy in Ukraine released a warning for its citizens in the country early Thursday, urging them to place the Chinese flag on their vehicles for safety.