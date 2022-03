Russia VS Ukraine: ఉక్రెయిన్ కొత్త అధ్యక్షుడిగా రష్మా చెంచ్మా పేరు ?, క్రిమినల్, పుతిన్ స్కెచ్ !

International

oi-Mallikarjuna

మాస్కో/ఉక్రెయిన్: రష్యా ఏదో అనుకుంటో ఏదో జరుగుతోంది. రెండు మూడు రోజుల్లో ఉక్రెయిన్ మొత్తం స్వాధీనం చేసుకోవాలని స్కెచ్ వేసిన రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఖంగుతిన్నాడు. ఉక్రెయిన్ మీద యుద్దం మొదలు పెట్టి 8 రోజులు అవుతున్నా ఆదేశాన్ని పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకోలేకపోయిన రష్యా సేనలు ఇప్పుడు ఉడత లాంటి ఉక్రెయిన్ మీద విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఉక్రెయిన్ మీద అణు అస్త్రం ప్రయోగించాలని రష్యా ఆలోచిస్తోందని వెలుగు చూసింది. ఉక్రెయిన్ ను స్వాధీనం చేసుకున్న తరువాత తనను ఎదిరించిన ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీని గద్దె దింపేసి తనకు నమ్మకమైన వ్యక్తిని అధ్యక్షుడి పీఠం మీద కుర్చోబెట్టాలని వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్కెచ్ వేశాడని అంతర్జాతీయ మీడియా అంటోంది.

ఇప్పటికే రష్యా ఆశ్రయం పొందుతున్న ఉక్రెయిన్ మాజీ అధ్యక్షుడు విక్టర్ యసుకోవిచ్ పేరు ఇప్పుడు తెర మీదకు వచ్చింది. గతంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడిగా విక్టర్ యనుకోవిచ్ ఎన్నికైన సమయంలో ఆ దేశంలో హింసాత్మక నిరసనలు వెల్లువెత్తడంతో రష్యాకు పారిపోయిన విక్టర్ యనుకోవిచ్ పేరు ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ కొత్త అధ్యక్షుడి జాబితాలో చేరింది. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నీచపు స్కెచ్ వేశాడని తెలుసుకున్న ఉక్రెయిన్ సైనికులు ఇప్పుడు ప్రాణాలకు తెగించి రష్యా సైనికులతో పోరాడుతూ వారి అంతు చూడాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Russian Ukraine War: ఉక్రెయిన్ తో ఆయిల్ వ్యాపారం, బ్రిటన్ లో రష్యా బిగ్ షాట్ శవం !

English summary

Russia VS Ukraine: Russia may be backing exiled former president of Ukraine Viktor Yanukovych. as the man to take charge of the nation if the current regime falls.