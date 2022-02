Russia vs Ukraine: రష్యాకు చావు దెబ్బ, సిఫ్ట్ నుంచి ఔట్, వేల కోట్ల యూరోల లావాదేవీలకు చెక్!

International

oi-Mallikarjuna

అమెరికా/ మాస్కో/రష్యా: ఉక్రెయిన్ పై విరుచుకుపడుతున్న రష్యాకు ఊహించని షాక్ ఎదురైయ్యింది. ఉక్రెయిన్ పై యుద్దం నిలిపివేయాలని, శాంతి చర్చలు జరపాలని ప్రపంచ దేశాలు చేసున్న విజ్ఞప్తిని రష్యా అధ్యక్షుడు ఏమాత్రం పట్టించుకోవడంలేదు. దేవుడుకైనా దెబ్బే గురువు అనే సామెత లాగా రష్యాకు ఊహించని ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించారు. అమెరికా, ఫ్యాన్స్, బ్రిటన్, కెనడా, ఇటలీ, ఐరోపా కమీషన్ (ఈసీ) ఆఖరి అస్త్రాన్నీ ప్రయోగించడంతో రష్యా దిమ్మతిరిగిపోయింది.

ప్రపంచంలోని 200కు పైగా బ్యాంకుల మధ్య జరిగే లావాదేవీలకు అనుసంధానంగా వ్యవహరించే సొసైటీ ఫర్ వైడ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన్ (స్విఫ్ట్) సమాచార వ్యవస్థ నుంచి రష్యాను బహిష్కరించడంతో ఆదేశ అధినేతతో పాటు ఆ దేశంలోని ప్రజలు షాక్ కు గురైనారని తెలిసింది.

ఈ దెబ్బతో రష్యా ఆర్థిక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలు కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. స్విఫ్ట్ సమాచార వ్యవస్థ నుంచి ఎంపిక చేసిన రష్యా బ్యాంకులను తొలగిస్తామని, దీంతో ఆ బ్యాంకులు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థతో అనుసంధానం కోల్పోతాయని తెలిపింది. రష్యా తన సహజవాయువు, చమురు ఎగుమతులకు కూడా స్విఫ్ట్ వ్యవస్థపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది.

గతంలో రష్యాలాగే పాటుపడి, అణు ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిన ఇరాన్ మీద ఇలాంటి తరహా నిషేధం పడింది. ఇప్పుడు ఇరాన్ బాటలోనే రష్యాకు కూడా సిఫ్ట్ సరైన బుద్ది చెప్పింది, సిఫ్ట్ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన రష్యా బ్యాంకుల ఆర్థిక లావాదేవీలు ఇప్పుడు అతలాకుతలం అయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిసింది.

English summary

Russia: The United States and its allies moved to block certain Russian banks' access to the SWIFT international payment system in further punishment of Moscow as it continues its military assault against Ukraine.