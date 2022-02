చొరబాటుకు యత్నించిన ఐదుగుర్ని కాల్చి చంపాం: రష్యా ప్రకటన, ఖండించిన ఉక్రెయిన్

International

oi-Rajashekhar Garrepally

మాస్కో: రష్యా-ఉక్రెయిన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం మొదలైందనే వార్తలు కలకలం రేపుతున్నాయి. సరిహద్దుల్లో కాల్పుల మోత మొదలైంది. ఐదుగురు ఉక్రెయిన్ సైనికులను హతమార్చినట్లు రష్యా తన తాజా ప్రకటనలో వెల్లడించింది. తమ దేశంలోకి చొరబడేందుకు ఉక్రెయిన్ విధ్వంసక, నిఘా బృందంపై కాల్పులు జరిపామని, కాల్పుల్లో ఐదుగురు మరణించారని వెల్లడించింది.

తమ భూభాగంలోనే వారిని హతమార్చినట్లు రష్యా తెలిపింది. ఉక్రెయిన్ భూభాగం నుంచి రష్యా సరిహద్దు దాటేందుకు జరిగిన యత్నాలను అడ్డుకున్నామని సైన్యం తెలిపింది. కాల్పుల్లో తమ సైనికులెవరూ గాయపడలేదని పేర్కొంది. ఉక్రెయిన్ సాయు ధ దళాలు రెండు యుద్ధ వాహనాల్లో రష్యా భూభాగంలోకి ప్రవేశించి విధ్వంసం సృష్టించేందుకు ప్రయత్నించాయని, అడ్డుకునేందుకు కాల్పులు జరిపామని రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. ఈ కాల్పుల్లో రెండు వాహనాలు ధ్వంసమైనట్లు తెలిపారు.

కాగా, రష్యా సైన్యం ప్రకటనను ఉక్రెయిన్ మిలటరీ ఖండించింది. తమ సైనికులు చొరబాటుకు ప్రయత్నించారన్న రష్యా వాదనను ఉక్రెయిన్ తోసిపుచ్చింది. సరిహద్దుల్లో తాము కాల్పులకు పాల్పడుతున్నామని రష్యా చేసిన ఆరోపణలను కూడా ఉక్రెయిన్ సైన్యం ఖండించింది. ఉక్రెయిన్ సైన్యం జరిపిన కాల్పుల్లో తమ సరిహద్దు సైనిక స్థావరం ధ్వంసమైందని అంతకుముందు రష్యా ఆరోపిచింది. ఈ ఆరోఫణల్లో నిజం లేదని ఉక్రెయిన్ చెబుతోంది.

"at 09:50, an unidentified projectile fired from the territory of #Ukraine completely destroyed an FSB border guard outpost in the Rostov region, located at a distance of about 150 meters from the Russian-Ukrainian border,"

-FSB CSO states#Russia pic.twitter.com/WYaARidX2E