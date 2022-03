రష్యా నోట మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మాట: అణ్వాయుధాలతో సర్వత్రా వినాశనమే: స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

International

oi-Chandrasekhar Rao

మాస్కో: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతోన్న యుద్ధం ఏడో రోజుకు చేరుకుంది. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌ను చుట్టుముట్టేశాయి రష్యా సైనిక బలగాలు. రాకెట్లతో విరుచుకుపడుతున్నాయి. ప్రభుత్వ భవనాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు కొనసాగిస్తోన్నాయి. సుమీ, ఖార్‌కీవ్ నగరాల్లో పెద్ద ఎత్తున దాడులు, ప్రతిదాడులు చోటు చేసుకుంటోన్నాయి. ఖార్‌కీవ్‌ను సొంతం చేసుకున్నట్లుగా రష్యా సైన్యం ప్రకటించింది. సుమీని కైవసం చేసుకోవడానికి రష్యా సైన్యం దాడులు చేస్తోన్నాయి.

English summary

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said the third World War would be 'nuclear and destructive' and claimed Russia would not allow Ukraine to acquire nuclear weapons.